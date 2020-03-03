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ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Taliban lideri ile görüştüğünü söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Taliban lideri ile görüştüğünü söyledi.
ABD ile Taliban arasında 18 yıl sonra varılan barış anlaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşen bu görüşme için Trump "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11
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