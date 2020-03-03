ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Taliban lideri ile görüştüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Taliban lideri ile görüştüğünü söyledi.


ABD ile Taliban arasında 18 yıl sonra varılan barış anlaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşen bu görüşme için Trump "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 
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