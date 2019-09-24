Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "Taliban vahşi saldırlarına devam etmekte kararlı. Afgan ortaklarımızla...
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ABD Başkanı Donald Trump: "Taliban vahşi saldırlarına devam etmekte kararlı. Afgan ortaklarımızla...

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump: "Taliban vahşi saldırlarına devam etmekte kararlı. Afgan ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz, terörle mücadeleye devam edeceğiz.

ABD Başkanı Donald Trump:

ABD Başkanı Donald Trump: "Taliban vahşi saldırlarına devam etmekte kararlı. Afgan ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz, terörle mücadeleye devam edeceğiz." - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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