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ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası’na Çin’e kredi vermemesi çağrısı yaptı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası'na Çin'e kredi vermemesi çağrısı yaptı.
Bu çağrı, Dünya Bankası'nın perşembe günü 2025'e kadar Çin'e, yıllık düşük faizli 1 ila 1.5 milyar dolar arasında kredi verilmesi kararını onaylamasının ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:14
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