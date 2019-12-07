ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası'na Çin'e kredi vermemesi çağrısı yaptı.



Bu çağrı, Dünya Bankası'nın perşembe günü 2025'e kadar Çin'e, yıllık düşük faizli 1 ila 1.5 milyar dolar arasında kredi verilmesi kararını onaylamasının ardından geldi.