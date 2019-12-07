Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası’na Çin’e kredi vermemesi çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası'na Çin'e kredi vermemesi çağrısı yaptı.


Bu çağrı, Dünya Bankası'nın perşembe günü 2025'e kadar Çin'e, yıllık düşük faizli 1 ila 1.5 milyar dolar arasında kredi verilmesi kararını onaylamasının ardından geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:14 
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Trump, Dünya Bankası'na "Çin'e para vermeyi durdurun" çağrısı yaptı
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