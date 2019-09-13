ABD Başkanı Donald Trump'tan John Bolton'a: Beni engelliyordu

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, "O beni engelliyordu." açıklamasında bulundu.



Florida Senatörü Marco Rubio resmi Twitter hesabından, "Az önce Başkan Trump ile görüştüm. Önceki danışmanının (Bolton) bazı fikirlerine katılmadığı doğru. Başkan bana birçok konuda tam olarak ters düştüklerini anımsattı." mesajını alıntılayarak, paylaşımda bulundu.