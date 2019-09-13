Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'tan John Bolton'a: Beni engelliyordu
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ABD Başkanı Donald Trump'tan John Bolton'a: Beni engelliyordu

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, "O beni engelliyordu." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan John Bolton'a: Beni engelliyordu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, "O beni engelliyordu." açıklamasında bulundu.


Florida Senatörü Marco Rubio resmi Twitter hesabından, "Az önce Başkan Trump ile görüştüm. Önceki danışmanının (Bolton) bazı fikirlerine katılmadığı doğru. Başkan bana birçok konuda tam olarak ters düştüklerini anımsattı." mesajını alıntılayarak, paylaşımda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, John Bolton, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:30 
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