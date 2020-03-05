ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON - Son Dakika

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ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump Latin Koalisyonu Yasama Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınına ilişkin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:45 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump Latin Koalisyonu Yasama Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınına ilişkin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.
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