ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump Latin Koalisyonu Yasama Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınına ilişkin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Latin Koalisyonu Yasama Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınına ilişkin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:45 Kaynak: AA
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