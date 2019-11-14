Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç...

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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