Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata...

ABD Başkanı Donald Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata...

23 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Boeing 737, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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