ABD Başkanı Donald Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata...
23 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, ülkedeki tüm Boeing 737
Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 Kaynak: AA
Ünlü Model Monica Granda, Şov Yapayım Derken Alay Konusu Oldu
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz
Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı
Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu