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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek." uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:28 Kaynak: AA
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