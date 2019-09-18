Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert...
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert...

49 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı aday gösterdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:41 Kaynak: İHA
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