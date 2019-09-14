Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan...
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ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan- Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Pakistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:41 Kaynak: İHA
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