ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Ülkenin "Geçici Devlet...
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
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Başkanı Donald Trump
, Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:18 Kaynak: AA
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ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı
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