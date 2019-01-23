Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Ülkenin "Geçici Devlet...

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Ülkenin "Geçici Devlet...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Ülkenin
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:18 Kaynak: AA

Venezuela, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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