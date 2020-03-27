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ABD Başkanı Donald Trump virüse karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade etti. Trump "Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:00 Kaynak: DHA
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