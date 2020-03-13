ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde 'ulusal acil durum' ilan... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. Trump, "50 milyon dolarlık yeni bir bütçeyi devreye sokuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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