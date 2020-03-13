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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. Trump, "50 milyon dolarlık yeni bir bütçeyi devreye sokuyoruz" dedi. - İSTANBUL
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