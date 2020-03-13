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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:36 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.
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