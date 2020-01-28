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ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" dedi. - WASHINGTON
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