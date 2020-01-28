ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, 'Bu harita ile başkenti... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik,

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Doğu Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
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