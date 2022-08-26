Biden, söz konusu saldırının ardından DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadeleyi iki katına çıkardıklarını belirterek, temmuz ayında Suriye 'de DEAŞ elebaşını, geçen ay da El Kaide elebaşını öldürdüklerini anımsattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Biden, Afganistan'dan çekilme sürecindeki saldırıda ölen 13 Amerikan askerini andı - Son Dakika

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