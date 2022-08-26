Biden, Afganistan'dan çekilme sürecindeki saldırıda ölen 13 Amerikan askerini andı - Son Dakika
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Biden, Afganistan'dan çekilme sürecindeki saldırıda ölen 13 Amerikan askerini andı

26.08.2022 19:49
Biden, Afganistan'dan çekilme sürecindeki saldırıda ölen 13 Amerikan askerini andı

ABD Başkanı Joe Biden, 1 yıl önce ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 13 Amerikan askerini andı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 yıl önce ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 13 Amerikan askerini andı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "1 yıl önce bugün 13 vatansever Amerikan askeri ve 100'den fazla masum Afgan sivil, Kabil Havalimanı'nın Abey kapısındaki hain terör saldırısında yaşamını kaybetti." ifadesini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitiren ABD askerlerinin ismine açıklamasında tek tek yer veren Biden, bu askerlerin cesaretinin ülke tarihinde hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Biden, söz konusu saldırının ardından DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadeleyi iki katına çıkardıklarını belirterek, temmuz ayında Suriye'de DEAŞ elebaşını, geçen ay da El Kaide elebaşını öldürdüklerini anımsattı.

Afganistan'da askerlerini sahada tehlikeye atmadan terörle mücadelelerini sürdürdüklerinin altını çizen Biden, "Yönetimim ABD'ye zarar veren teröristleri her nerede olurlarsa olsunlar yakalamaya devam edecektir." mesajını verdi.

Biden, mesajının sonunda Afganistan'da bugüne kadar yaşamını yitiren 2 bin 461 Amerikan askerini andı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, Afganistan'dan çekilme sürecindeki saldırıda ölen 13 Amerikan askerini andı - Son Dakika

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