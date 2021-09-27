ABD Başkanı Joe Biden 3. doz Kovid-19 aşısını kameraların karşısında oldu - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, "destek dozu" olarak nitelendirilen 3. Doz Kovid-19 aşısını Beyaz Saray'da kameraların önünde oldu.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan Biden, bugün Beyaz Saray'da kameraların karşısında "destek dozu" olarak nitelendirilen 3. dozu yaptırdı.

Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini kaydetti.

Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını." yorumunda bulundu.