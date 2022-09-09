Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı - Son Dakika
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Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

09.09.2022 21:20
Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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