Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden , 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

Kaynak: AA

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