ABD askerlerinin Afganistan'daki görevi 31 Ağustos'ta sona erecek - Son Dakika

- ABD askerlerinin Afganistan'daki görevi 31 Ağustos'ta sona erecek

WASHINGTON - ABD Bakanı Joe Biden, ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını belirterek, "ABD'nin en uzun savaşını bitiriyoruz. Başka bir ABD neslini daha Afganistan'daki savaşa göndermeyeceğim" dedi.

ABD ordusunun Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam ederken, konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan çekilmenin son tarihine ilişkin açıklama geldi. Biden düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin en uzun savaşının sona erdirilerek, Afganistan'dan geri çekilme çalışmalarının 31 Ağustos'ta sonuçlanacağını belirterek, "ABD'nin en uzun savaşını bitiriyoruz. Statüko bir seçenek değil. Başka bir ABD neslini daha Afganistan'daki savaşa göndermeyeceğim. ABD, 20 yıl önceki gibi bir dünyaya yanıt vermek için oluşturulan politikalara bağlı kalmayı göze alamaz. ABD, Afganistan'da yapmaya gittiğimiz şeyi yaptı. 11 Eylül'de bize saldıran teröristleri ve Usame Bin Ladin'i yakaladı. Bu hedeflere ulaştık, bu nedenle gittik. Afganistan'a ulus inşa etmek için gitmedik, geleceklerini ve ülkelerini nasıl yönetmek istediklerine karar vermek yalnızca Afgan halkının hakkı ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"ABD'de sizin için bir ev var"

Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini desteklemeye devam etme sözü veren Başkan Biden, ABD kuvvetleri için çalışan ve Taliban'dan gelen tehditlerle karşı karşıya kalan binlerce Afgan tercümanın ABD'ye sığınabileceğine dikkat çekti. Biden, "Eğer İsterseniz ABD'de sizin için bir ev var. Sizin bizimle durduğunuz gibi biz de yanınızda olacağız" diye konuştu.

"Afgan ordusunun kapasitesine güveniyorum"

Afgan silahlı kuvvetlerinin, yıl başından bu yana ülke genelinde güçlü ilerlemeler kaydeden Taliban'a karşı durabileceğinden emin olduğunu belirten Biden, "Taliban'a güvenmiyorum, fakat Afgan ordusunun kapasitesine güveniyorum" dedi.

"Afganistan'a finansman ve ekipman sağlamaya devam edeceğiz"

ABD'nin geri çekilmesine rağmen, Afganistan'a insani ve güvenlik yardımı sağlamaya devam edeceğini belirten Biden, "Gelişmiş silahlar sağladık ve Afganistan'a finansman ve ekipman sağlamaya devam edeceğiz. Kadınların ve kız çocuklarının haklarını savunmak da dahil olmak üzere sivil ve insani yardım sağlamaya devam edeceğiz. Afganistan'daki diplomatik varlığımızı sürdürmek niyetindeyim ve uluslararası havaalanını güvence altına almaya devam etmek için uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği yapıyoruz ve bu anlamsız şiddeti sona erdirecek bir barış ve barış anlaşması için kararlı bir diplomasiye gireceğiz" ifadelerini kullandı.