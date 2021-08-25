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Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız - Son Dakika

Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız

25.08.2021 00:20

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi" ifadelerini kullandı. Taliban son açıklamasında yabancı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için verilen 31 Ağustos tarihinin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Biden, sabah saatlerinde G-7 liderleri ile yaptığı Afganistan görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

70 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Söz konusu görüşmede son 10 günde kat ettikleri yol hakkında müttefiklerine bilgi verdiğini aktaran Biden, "Bu öğleden sonra itibarıyla 70 bin 700 kişinin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettik. Temmuz sonundan bu yana ise 75 bin 900 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik." dedi.

Biden, son 12 saatte 6 bin 400'ü askeri uçuşla 5 bin 600'ü ise koalisyon uçuşuyla olmak üzere 12 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardıklarını vurgulayarak, G-7 liderleri ile tahliyelerin güvenliğinin sağlanması ve iş birliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

"SÜRECİ 31 AĞUSTOS'A KADAR TAMAMLAYACAĞIZ"

Tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ise Biden, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Operasyonda geçen her gün, askerlerimize daha çok risk oluşturuyor ancak bu sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın bizimle iş birliğini sürdürmesine, tahliye edeceğim insanların havalimanına erişimini sağlamasına ve operasyonlarımızı engellememesine bağlı." dedi.

"TALİBAN'I EYLEMLERİNE GÖRE YARGILAYACAĞIZ"

Biden, "Afganistan'da gelecekte kurulacak herhangi bir hükümetin meşruiyeti tutumlarına bağlı; Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız" diye konuştu.

BAKANLAR ACİL DURUM PLANI HAZIRLAYACAK

Biden, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından da sürecin uzaması durumunda kullanılmak üzere bir acil durum planı hazırlamalarını istediklerini belirterek, "Bu misyonunun tamamlanmasını sağlamaya kararlıyım." diye konuştu.

BİDEN, DEAŞ TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİ

Afganistan'da daha uzun kalmaları durumunda güvenliklerinin tehlikeye düşeceğini belirten Biden, Afganistan'daki DEAŞ bağlantılı grupların Kabil Havalimanı'na saldırabileceğine dair endişeleri olduğunu aktardı.

Biden, G-7 liderleri ile Taliban'a karşı ortak bir yaklaşım benimsemek konusunda da mutabık kaldıklarının altını çizerek, aynı şekilde insani yardım ve mülteciler konusunda da ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Afganistan'ın yeniden bir "terör üssü" olmasını engellemek için gerekli tüm adımları atacaklarını vurgulayan Biden, ABD'nin şu anda kendileriyle çalışan binlerce Afgan'ı yeniden yerleştirmek için çalıştığını dile getirdi.

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da yarın bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakamları kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

TALİBAN SÜRE UZATMA TALEPLERİNİ KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'ye Afganları ülkeden gitmeye teşvik etmeme çağrısı yaparak, "Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti" dedi.

Kaos ortamı nedeniyle Afganistan vatandaşlarının Kabil Havalimanı'na gitmelerine artık izin vermediklerini belirten Mücahid, yabancı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için verilen son tarih olan 31 Ağustos'un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız - Son Dakika


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