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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ABD'nin doğum günü kabul edilen 4 Temmuz'u kutladı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ABD'nin doğum günü kabul edilen 4 Temmuz'u kutladı

05.07.2021 07:12
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ABD'nin doğum günü kabul edilen 4 Temmuz'u kutladı, System.String[]

ABD'nin 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'da davetlilerin çoğunluğunu pandemi sürecinde ön saflarda çalışan kişilerin oluşturduğu bin kisilik parti düzenlendi.

ABD'nin 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'da davetlilerin çoğunluğunu pandemi sürecinde ön saflarda çalışan kişilerin oluşturduğu bin kisilik parti düzenlendi.

Göreve gelişinden bu yana düzenlenen en büyük organizasyon olan partide konuşan Biden ABD'nin bağımsızlık savaşını salgın ile yapılan mücadeleye benzeterek "245 yıl önce uzaktaki bir kraldan bağımsızlığımızı ilan ettik. Bugün de ölümcül bir virüsten bağımsızlığımızı ilan etmeye yakınız" dedi. Biden buna ragmen COVID-19 ile savaşın sona ermediğini hatırlattı.

Biden konuşması esnasında 600 binden fazla Amerikalının hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Her gün cebimde programımın yazılı olduğu bir kağıt taşıyorum ve arkasında COVID-19'a kaybettiğimiz Amerikalıların adeti yazılı" dedi. Biden aşılanmanın şu an için Amerikalıların yapabilecekleri en vatansever hareket olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'da gerçekleşen kutlamalara katılanlar askeri bandonun çaldığı müzikler eşliğinde dans ederken, ABD'nin kurucu başkanlarını temsil eden George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Rusvelt maskotları yarış düzenledi.

Eğlencelerin ardından Başkan Biden, First Lady Jill Biden, kızları Ashley Biden ve torunları Finnegan Biden Beyaz Saray'dan Washington D.C'de düzenlenen havai fişek gösterilerini izledi.

Bu sene gerçekleşen kutlamalar birçok Amerikalı için ayni zamanda biten salgının kutlaması olurken hedeflenen %70 aşılamaya ancak 20 eyalet ulaşabilmiş durumda. Michigan, Colorado gibi bazı eyaletlerdeki belli bölgelerde ise aşılama ancak %30 seviyesinde. - WASHINGTON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bağımsızlık, Beyaz Saray, Washington, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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