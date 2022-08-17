Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı

17.08.2022 09:13
Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzaladı. Biden, Yasayı "ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele etmek, sağlık ve bakım maliyetlerini düşürmek için yüz milyarlarca dolarlık Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzaladı. Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Enflasyon Azaltma Yasası'nı "ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri" olarak nitelendirdi. Biden, "Şimdi tarihimizin en önemli yasalarından biri olan Enflasyon Azaltma Yasasını imzalıyorum. Bu yasayla Amerikan halkı kazandı ve özel çıkarlar kaybetti. Bir süreliğine insanlar bunların olup olmayacağından şüphe duydular, ancak önemli bir dönemdeyiz. İmza atmak sadece bugünle ilgili değil yarınla ilgili. Amerikalı ailelere ilerleme ve refah sağlamakla ilgili. Amerika'da demokrasinin varlığı göstermekle ilgili." ifadelerini kullandı.

Enflasyon Düşürme Yasası, yenilenebilir kaynaklara geçişi hızlandırmayı amaçlayan enerji ve iklim programlarına yatırım yapmak, büyük ve karlı şirketlerden en az yüzde 15'lik kurumlar vergisi almak ve reçeteli ilaç fiyatlarını düşürerek sağlık maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

REÇETELİ İLAÇ FİYATLARINA ÜST SINIR

Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, yasa ile ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatlarının düşürüleceğini söyledi. Biden, "Bu reçetelerin nedeni ne olursa olsun, ne kadar reçeteniz olursa olsun ilaç maliyetlerine yılda en fazla 2 bin dolarlık bir üst sınır koyulacak. Yılda 2 bin dolardan fazla ödemeyeceksiniz. Enflasyon Azaltma Yasası sayesinde 13 milyon insan sağlık sigortasından yılda ortalama 800 dolar tasarruf edecek." şeklinde konuştu.

BÜTÇE AÇIĞI 10 YILDA 300 MİLYAR DOLAR AZALTILACAK

Yasayla gelecek 10 yıl içinde bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde azaltılacağını söyleyen Biden, yasa ile mevzuat açığının azaltacağını ve büyük şirketlere yüzde 15'lik bir asgari vergi uygulanacağını söyledi. Biden, "Önümüzdeki on yılda enflasyonu düşürme yasasıyla, açığı 300 milyar dolar daha azaltacağız. Zengin ve büyük şirketler sonunda adil paylarının bir kısmını ödemeye başlayacak. Büyük şirketler en az yüzde 15 vergi ödeyecek. Yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimse federal vergilerde bir kuruş fazla ödemeyecektir." dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN 369 MİLYAR DOLAR

Biden'ın imzaladığı Enflasyon Düşürme Yasası'nın, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar için 369 milyar dolarlık bütce ayrılacağı belirtildi. Biden, yasayla iklim krizi mücadelesi, karbon emisyonlarını düşürme, ekonomiyi güçlendirme ve enerji güvenliği için yatırım yapılacağını söyleyerek, Amerikan halkına güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmalarını desteklemek için indirimler sağlanacağını söyledi. Biden, "Bu tasarı, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adımdır. Ön saflarda temiz enerji fırsatları oluşturmamızı ve kirlilikle mücadele etmeyi sağlayacağız" dedi. Tasarının bu noktada ayrıca elektrikli araç almak isteyenlere ise 7 bin 500 dolarlık vergi indirimi sağlayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşan tasarı daha önce hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da onaylanmıştı. Biden'ın ilerleyen süreçte yasa hakkında daha fazla ayrıntıları paylaşmak üzere çeşitli eyaletleri ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan, Enflasyon Düşürme Yasası, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Biden yönetimi için "zafer" olarak değerlendiriliyor.

(Aylin Albayrak - İHA)

YORUMLAR
500
Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı ABD Başkanı Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik yasayı imzaladı ABD Başkanı Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik yasayı imzaladı ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden Kovid-19'a yakalandı ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden Kovid-19'a yakalandı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement