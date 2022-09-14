WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında - Son Dakika
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WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında

14.09.2022 10:49
WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde düzenlenen "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde düzenlenen "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden 'Enflasyonu Düşürme Yasası' kutlama programında - Son Dakika

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SON DAKİKA: WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında - Son Dakika
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