WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası" kutlama programında

ABD Başkanı Biden: 'Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek'

Kaynak: AA

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