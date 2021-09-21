Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik" - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik" dedi.

"Yönetimim daha barışçıl ve refah içeren bir gelecek için çalışmaya devam edecek" dedi.

"Kutsal NATO ittifakımızın 5'inci maddesine bağlılığımızın bir kez daha altını çizdik" dedi.

"Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi.

"Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.

"Siber saldırılara karşı harekete geçme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

-İHA-