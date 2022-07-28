Biden, Şi ile görüşmesinde ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı - Son Dakika
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Biden, Şi ile görüşmesinde ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı

28.07.2022 21:01
Biden, Şi ile görüşmesinde ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini ve Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesine ya da buradaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik adımlara şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini ve Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesine ya da buradaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik adımlara şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.

Beyaz Saray, Biden ile Şi arasında bugün gerçekleşen ve 2 saat 17 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi kapsamında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, iki liderin, en son 18 Mart'ta bir telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı.

Görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Biden ve Şi'nin, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve sağlık güvenliği konusundaki meselelerin takibi konusunda ekiplerini görevlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD'nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD'nin, Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Biden, Şi ile görüşmesinde ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı Biden, Şi ile görüşmesinde ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5'inci telefon görüşmesi başladı Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5'inci telefon görüşmesi başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, Şi ile görüşmesinde ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı - Son Dakika

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