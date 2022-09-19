Joe Biden'dan Çin'e savaş tehdidi: Saldırırsanız, Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin CBS televizyonunda dün gece banttan yayınlanan "60 Minutes" programına verdiği röportajda Tayvan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇİN İŞGAL EDERSE TAYVAN'I SAVUNACAĞIZ"

Program sunucusu Tayvan ve Çin arasındaki gerilime yönelik Biden'a "ABD güçleri Ada'yı savunacak mı?" sorusunu yöneltti. Biden, bu soruya "Evet, eğer benzeri görülmemiş bir saldırı olursa." yanıtını verdi. Biden sunucunun, " Ukrayna'dan farklı olarak ABD güçleri, Amerikan ordusunun erkek ve kadın üyeleri, Çin'in işgal etmesi halinde Tayvan'ı savunacak mı?" sorusuna da "Evet." yanıtını vererek açıklamasını yineledi.

"BAĞIMSIZLIK TAYVAN'IN KENDİ KARARIDIR"

Sunucunun, "Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), Tayvan konusundaki tavrınızla ilgili neyi bilmeli?" sorusuna yanıt olarak ise Biden, "Uzun zaman önce altına imza attığımız şeyin arkasında duruyoruz. Tek Çin politikasına bağlıyız ve Tayvan'ı bağımsızlığa yönlendirmiyor, onları teşvik etmiyoruz. Bağımsızlık Tayvanlıların kendi kararıdır." dedi.