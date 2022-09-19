Joe Biden'dan Çin'e savaş tehdidi: Saldırırsanız, Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak - Son Dakika
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Joe Biden'dan Çin'e savaş tehdidi: Saldırırsanız, Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak

19.09.2022 10:14
Joe Biden'dan Çin'e savaş tehdidi: Saldırırsanız, Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a saldırması halinde Amerikan askerlerinin Ada'yı savunacağını açıkladı. Çin'e meydan okuyan Biden, "Uzun zaman önce altına imza attığımız şeyin arkasında duruyoruz. Tek Çin politikasına bağlıyız ve Tayvan'ı bağımsızlığa yönlendirmiyor, onları teşvik etmiyoruz. Bağımsızlık Tayvanlıların kendi kararıdır" sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin CBS televizyonunda dün gece banttan yayınlanan "60 Minutes" programına verdiği röportajda Tayvan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇİN İŞGAL EDERSE TAYVAN'I SAVUNACAĞIZ"

Program sunucusu Tayvan ve Çin arasındaki gerilime yönelik Biden'a "ABD güçleri Ada'yı savunacak mı?" sorusunu yöneltti. Biden, bu soruya "Evet, eğer benzeri görülmemiş bir saldırı olursa." yanıtını verdi. Biden sunucunun, " Ukrayna'dan farklı olarak ABD güçleri, Amerikan ordusunun erkek ve kadın üyeleri, Çin'in işgal etmesi halinde Tayvan'ı savunacak mı?" sorusuna da "Evet." yanıtını vererek açıklamasını yineledi.

"BAĞIMSIZLIK TAYVAN'IN KENDİ KARARIDIR"

Sunucunun, "Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), Tayvan konusundaki tavrınızla ilgili neyi bilmeli?" sorusuna yanıt olarak ise Biden, "Uzun zaman önce altına imza attığımız şeyin arkasında duruyoruz. Tek Çin politikasına bağlıyız ve Tayvan'ı bağımsızlığa yönlendirmiyor, onları teşvik etmiyoruz. Bağımsızlık Tayvanlıların kendi kararıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihlerinde Tayvan'a yaptığı ziyaret gerilimi doruk noktasına çıkarmıştı. Ziyaret öncesinde Pekin sözcüleri, Pelosi'nin ziyaretin gerçekleşmesi halinde "askeri karşılık" dahil güçlü karı tedbirler alacakları uyarısında bulunmuştu. Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olurken ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü. Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Çin yönetimi ayrıca ziyaret nedeniyle Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmiş, ABD yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joe Biden'dan Çin'e savaş tehdidi: Saldırırsanız, Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Joe Biden'dan Çin'e savaş tehdidi: Saldırırsanız, Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak - Son Dakika
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