ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yarın Ukrayna'yı görüşecek - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yarın Ukrayna'yı görüşecek

17.03.2022 16:17
ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yarın Ukrayna'yı görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaparak Rusya-Ukrayna savaşını ele alacak.

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaparak Rusya- Ukrayna savaşını ele alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin yarın telefonla görüşeceklerini bildirdi.

Söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret eden Psaki, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktardı.

Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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