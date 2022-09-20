Biden, Fiona Kasırgasının vurduğu Porto Riko Valisi ile görüştü - Son Dakika
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Biden, Fiona Kasırgasının vurduğu Porto Riko Valisi ile görüştü

20.09.2022 00:40
Biden, Fiona Kasırgasının vurduğu Porto Riko Valisi ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fiona Kasırgasının vurduğu Porto Riko'nun Valisi Pedro Pierluisi ile telefonda görüşerek, federal yardımların en yakın zamanda bölgeye ulaşacağını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Fiona Kasırgasının vurduğu Porto Riko'nun Valisi Pedro Pierluisi ile telefonda görüşerek, federal yardımların en yakın zamanda bölgeye ulaşacağını kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katıldıktan sonra ABD'ye dönüş yolunda uçakta Vali Pierluisi ile telefonda görüştü.

Fiona Kasırgası sonrası bölgenin ihtiyaçlarını konuşulduğu görüşmede, Biden 300 federal personelin bölgede olduğunu ve daha çok federal yardımın da en yakın zamanda bölgeye ulaşacağını belirtti.

Biden ayrıca ABD Federal Acil Durum Yönetim (FEMA) Kurumunun Yöneticisi Deanne Criswell'in yarın Porto Rico'ya gideceğini aktardı.

Porto Riko ve Dominik Cumhuriyetini dün vuran Fiona Kasırgasında 2 kişi yaşamını yitirmiş, milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, Fiona Kasırgasının vurduğu Porto Riko Valisi ile görüştü - Son Dakika

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