ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın

28.09.2022 18:26

2,5 milyon kişi tahliye emri verildiği kasırganın benzin fiyatlarını yükseltmek için bahane edildiğini belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgası'nın benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu. Biden, Washington DC'de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Konuşmasında Florida kıyılarını bugün ya da yarın vurması beklenen ve büyük yıkıma yol açacağından endişe edilen Ian Kasırgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, yerel yetkililer ile görüşmeler yaptığını ve federal hükümetin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

"BANA BU UYARIYI BİR DAHA YAPTIRMAYIN"

Biden, halka da uyarılara kulak kabartmaları ve uyarı verilen bölgeleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu. "Bugün akaryakıt ve benzin endüstrisine bir uyarıda bulunmak istiyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı: "Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli. Uzmanlarım kasırganın ABD'nin petrol üretiminin sadece yüzde 2'sini etkileyeceğini ve bunun çok kısa süreliğine olacağını söyledi. Bu geçici fırtına, petrol sektörünü etkilemesi için, fiyatların şişirilmesi için bahane olarak kullanılamaz. Yetkililerimden benzin fiyatlarının şişirilip şişirilmediğini denetlemelerini isteyeceğim."

"8 MİLYAR DOLAR TAAHÜT ALDIK"

Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya- Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti. 2030'a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, "Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi FORT MYERS - ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Ian Kasırgası etkili olmaya başladı FORT MYERS - ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Ian Kasırgası etkili olmaya başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
20:14 Bekarlığa veda partisi yapan Türk asıllı gelinin 1.3 milyon değerindeki eşyaları çalındı
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 20:37:57. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement