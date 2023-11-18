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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini belirtti - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, The Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmesi gerektiğini ifade etti. Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarını ve Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmaması, yeniden işgal edilmemesi ve topraklarının daraltılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail liderlerine Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddetin durdurulması ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

18.11.2023 23:47

İsrail'e koşulsuz şartsız destek veren ABD Başkanı Joe Biden, bu kez yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine topladı. Biden, " Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini" kaydetti.

"GAZZE VE BATI ŞERİA FİLİSTİN YÖNETİMİ ALTINDA YENİDEN BİRLEŞMELİ"

The Washington Post gazetesinde makale kaleme alan Biden, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair "Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli." ifadesini kullandı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" MESAJI

Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı." değerlendirmesinde bulundu. İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Biden, Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini belirtti

"İSRAİL LİDERLERİNE ISRARCI OLDUM"

Biden, makalede, "İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum." değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde başka bir demecinde ise "İki devletli çözüm olmadan çatışmanın biteceğini düşünmüyorum" demişti.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ İNFİALE YOL AÇMIŞTI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri tepki çekmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Filistin, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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