ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir

24.09.2022 02:30
ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna toprakları hakkında yapacağı referandum kararına tepki gösterdi. Biden, Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir. ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

"UKRAYNA TOPRAKLARINI, UKRAYNA PARÇASI OLMASI DIŞINDA TANIMIYORUZ"

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." ifadesini kullandı. Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.
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Kaynak: AA

Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir - Son Dakika
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