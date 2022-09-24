ABD Başkanı Joe Biden , hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya 'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir - Son Dakika

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