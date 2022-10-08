Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu! - Son Dakika
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Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu!

08.10.2022 20:22
Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu!

ABD Başkanı Joe Biden 'ı açıklamaları nedeniyle sık sık eleştiren Elon Musk, bu sefer de yaşından vurdu! İşte detaylar...

Elon Musk, Joe Biden'a sarf ettiği sözlerle yeniden gündeme geldi. Ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden 'ın verdiği kararlar ve yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık topa tutuyor. Tesla kurucu su ve CEO'su yakın zamanda Tesla'yı görmezden geldiği nedeniyle Joe Biden'ı eleştirmişti. Bu sefer de ABD Başkanı'nı yaşından vuracak açıklamalar yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Joe Biden'ın aday olmak için bile oldukça yaşlı olduğunu belirtti!

Joe Biden'ın Tesla'yı görmezden geldiğini düşünen Elon Musk, sık sık demokrat partiden yönünü çevirerek artık cumhuriyetçilere oy vereceğini söylüyor. Financial Times gazetesine konuşan Elon Musk, nüfusun ortalama yaşının genç, ABD Başkanı'nın ise buna oranla yaşlı kaldığını belirten bir açıklama yaptı. Yaş farkı nedeniyle de iki tarafın birbirleriyle kurduğu iletişimde anlaşmanın zor olacağını belirtti.

Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu!

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Elon Musk ek olarak konuyla ilgili şu açıklamayı da yaptı:

"Belki ortalama yaştan bir nesil uzaktır, peki ya iki nesil? Torunlarınızın olduğu bir noktada halkla ne kadar iç içesiniz bilmiyorum?"

Bu açıklamadan sonra Beyaz Saray, Elon Musk'ın bir politikacının yaşını ilk kez dile getirmediğini hatırlattı. Joe Biden şu anda 79 yaşında, ikinci dönem yani 2024 yılında seçilmesi durumunda ise 81 yaşında olacak.

Elon Musk daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Bernie Sanders'ın yaşıyla ilgili "hala hayatta olduğunu unutup duruyorum" diyerek Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı. Tesla kurucusu ayrıca geçtiğimiz aylarda Rus silah satıcısı Viktor Bout ve WNBA yıldızı Brittney Griner için takas teklifinde bulunan Joe Biden'a tepki göstermişti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Elon Musk'ın dediği gibi Joe Biden ikinci dönemde aday olmak için çok yaşlı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu! - Son Dakika

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