ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı! - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı!

12.07.2022 13:00
ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, şu sıralar hem kendisini hem de babasını sıkıntıya sokacak sızıntılarla gündemde.

Apple'ın 2011'de hayata geçirdiği bulut depolama servisi iCloud, çoğu durumda kullanışlı ve faydalı bir hizmet olsa da belirli aralıklarla hackerların hedefi haline gelebiliyor. Bu da kullanıcıların özel bilgilerinin açığa çıkmasına neden oluyor. Bugüne dek özellikle onlarca ünlünün ve devlet görevlisinin iCloud verisi sızdırıldı. Bunlara bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, şu sıralar hem kendisini hem de babasını sıkıntıya sokacak sızıntılarla gündemde.

Hunter Biden iCloud verilerini çaldırdı iddiası gündeme oturdu

Yeni güne Hunter Biden'ın iCloud hesabının hacklendiği iddialarıyla uyandık. Söylentilere göre söz konusu verilerin boyutu 450 GB seviyelerinde. Aynı zamanda hem ABD Başkanı Joe Biden hem de oğlunu sıkıntıya sokacak materyallerden oluşuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı!

Hunter Biden'ın iCloud hesabını hacklediğini iddia eden bilgisayar korsanı, 2020 yılında da benzer bir olay yaşandığını, ancak sızdırılan verilerin hızlı bir şekilde internet ortamından kaldırıldığına atıfta bulunarak, bu sefer ele geçirdiği verileri "temelde pek denetlenmeyen bir tür web sitesi" olarak lanse ettiği bir çevrim içi foruma yüklemeye başladı. Tabii bunlar kısa sürede tüm internet ortamında hızla yayıldı.

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Biden'ın iPhone ve iPad'inden sızdırıldığı iddia edilen verilerinin arasında uygunsuz ve yasaklı madde kullanırken çekilen görüntüleri mevcut. Aynı zamanda babası Joe Biden'ı alaycı ve sıkıntıya sokacak bir isimle kaydettiği söyleniyor. Ayrıca bazı arkadaşlık sitelerine yazdığı çeklerin yanı sıra tüm dünyada yasa dışı sayılan birçok görsel ve video da söylentiler dahilinde yer alıyor.

Hunter Biden ve Joe Biden'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak USSS (Birleşik Devletler Gizli Servisi), konunun farklında olduklarını ve gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş ABD bu skandalı konuşuyor! Biden'ın oğluna ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı ABD bu skandalı konuşuyor! Biden'ın oğluna ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı! - Son Dakika

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