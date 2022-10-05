ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi

05.10.2022 23:08
ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaret ederek halka ve yerel yönetime destek mesajı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaret ederek halka ve yerel yönetime destek mesajı verdi.

Biden, Ian Kasırgası'ndan en çok etkilenen Fort Myer'ı eşi Jill Biden ile ziyaret etti.

Kasırganın yol açtığı hasarı havadan denetleyen Biden, yetkililerden bilgi aldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, dualarının her zaman kasırga kurbanları ile olduğunu belirterek, "Bugün bizim tek bir işimiz var, Florida halkına bu kasırgayı atlatmak için gerekli yardımı vermek." ifadesini kullandı.

Federal personelin kasırga kurbanlarına her yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığına işaret eden Biden, her adımda Florida halkının yanında olacaklarını söyledi.

Son zamanlarda siyasi bir çekişme içinde olduğu Florida Valisi Ron DeSantis ile görüşen Biden, "DeSantis burada çok iyi bir iş çıkardı." dedi.

Ev ve iş yerlerini tahrip etti

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde 'destek' mesajı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi - Son Dakika
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