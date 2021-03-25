ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek,... - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek,...

25.03.2021 21:05
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. - WASHINGTON

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin 'zor' olduğunu ifade ederek,... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek,... - Son Dakika
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