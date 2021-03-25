ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek,...
25.03.2021 21:05
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. - WASHINGTON
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin 'zor' olduğunu ifade ederek,... - Son Dakika
Son Dakika Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton