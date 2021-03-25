ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 2024'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.
25.03.2021 21:09
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 2024'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 2024'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. - WASHINGTON
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 2024'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. - Son Dakika
Son Dakika Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı 1300 kişinin mağdur edildiği 'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu