ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kınama açıklaması yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesini en sert şekilde reddediyoruz. Tarihi soykırımlarla dolu, karanlık geçmişe sahip olan katillerin bizim geçmişimizden öğrenecekleri tek şey barış, kardeşlik ve insanlıktır." ifadelerini kullandı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Sözde Ermeni soykırımı iddiası tümüyle iftiradır ve bu kararın tanınması tamamen politiktir. Bu iftirada bulunanları kendi karanlık tarihlerine bakmaya davet ediyor, şiddetle kınıyorum. Aziz milletimizin tarihinin hiçbir döneminde soykırım olmadığı gibi, adalet ve güven vardır."

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da sosyal medya hesabında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.

Sadıkoğlu, açıklamasında, "ABD Başkanının 1915 Olayları hakkında kullandığı ve hiçbir somut dayanağı bulunmayan 'soykırım' ifadesini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Siyasi beklentiler uğruna savunulan bu mesnetsiz iftira, ikili ilişkileri tamiri mümkün olmayan bir sürece sokacaktır." değerlendirmesinde bulundu.