ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ermeni lobilerine yaranmak için tarihi gerçeklerle bağdaşmayan siyasi açıklamalarını reddettiklerini belirtti.

Mantığa, akla, hukuka sığmayan bu söylemleri şiddetle kınayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Halbuki asıl gerçek kışkırtılan Ermeniler tarafından Iğdır'da, Kars'ta, Erzurum'da, Karabağ'da, Hocalı'da yapılan soykırımdan ibarettir. Halen kendi insanına eşit yaşam hakkı tanımayan ABD'nin, yüzyıllarca farklı din ve milletlerden vatandaşlarını adaletle yaşatmış Osmanlı'ya tek bir söz bile söylemeye hakkı yoktur. ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecektir."