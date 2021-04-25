ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

25.04.2021 12:03
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve çeşitli kurumlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve çeşitli kurumlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihin, siyasi hesaplaşmalara ve gündelik ucuz siyasete feda edilemeyeceğini belirterek, "Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama, yok hükmündedir. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyor, açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, "Tarihi şanla, şerefle dolu, dünyaya insanlık ve medeniyet götürmüş asil bir millet hakkında, tarihi olmayanlar karar veremez. Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar, önce kendi kirli, karanlık, kanlı tarihlerine baksınlar! Yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz." görüşünü aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de " Türkiye'yi sözde soykırım yalanı ile suçlayanlar önce kendi kirli, karanlık ve kanlı tarihlerine dönüp baksınlar! ABD'nin aldığı karar, bizim nazarımızda yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şanlı tarihimiz, gerçek dışı açıklama ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir"

Sosyal medya hesabından Biden'ın açıklamasını kınayan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise milyonlarca insanın kanı ellerinde olanların, önce kendilerine bakmaları gerektiğini belirterek, "Şanlı tarihimiz, bu gerçek dışı açıklama ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir. Tarihimizde asla soykırım yoktur. 1915 olaylarının niteliği, politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmez. ABD Başkanı, aradığı soykırımı kendi karanlık tarihinde fazlasıyla bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da bu milletin, tarihinin hoşgörü, saygı ve birlikte yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin defalarca bilim insanları tarafından inceleme yapılması hususundaki çağrılarına, gerçekleri bildiklerinden ötürü icabet edemeyenler, spekülasyon yaratarak milletimizi itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde emperyal heveslerle hareket etmemiş olan milletimize bu iftirayı atanlar, kendilerini itibarsızlaştırmaktan öteye gidemeyeceklerdir. Soykırım yalanını söyleyenler, kendi tarihlerine bakacak olurlarsa çok sayıda örneği kanıtlarıyla görecektir."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve MHP İl Başkanı Adem Kar da sosyal medya hesaplarından kınama mesajı yayımladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Soykırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da facia! Alevlerin her yanı sardığı depoda 4 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İstanbul'da facia! Alevlerin her yanı sardığı depoda 4 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kripto Tosuncuk'a bir kötü haber daha! Abisinden sonra kız kardeşi de yakalandı Son Dakika: Kripto Tosuncuk'a bir kötü haber daha! Abisinden sonra kız kardeşi de yakalandı Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Komşuda bilanço ağırlaşıyor! Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Komşuda bilanço ağırlaşıyor! Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi         
12:53
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi         
12:20
Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka         
11:57
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş         
10:43
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi         
10:27
Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu         
10:15
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu         
09:43
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 13:36:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei