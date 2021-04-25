ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

25.04.2021 12:49
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Giresun Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Giresun Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi hesap üzerine yapılan iftira içerikli açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Ermeni soykırımı" iftirasını kınadıklarını vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Siyasi hesap üzerine yapılan iftira içerikli açıklama kabul edilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. Bölgemize fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.

Giresun Barosundan yapılan açıklamada ise tarihi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde Ermeni soykırımı yapıldığı yönünde ABD Başkanının asılsız iddialarının şiddetle reddedildiği ve kınandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"70 milyon Kızılderili'yi kendi vatanlarında katleden, Afrika'da milyonlarca insanı kendi topraklarında köleleştiren, Nikaragua, Panama, Bosna Hersek, Nagazaki ve Hiroşima'da attığı bombalar ile 350 bin kişiyi katleden, Almanya Dresten, Guatemala, Kamboçya, Endonezya, Vietnam, Şili, Arjantin, Afganistan, İran, Irak, Lübnan, Mısır, Suriye'de milyonlarca kişiyi katleden, siyahi diye kendi vatandaşlarını sokaklarda öldüren, Arap baharı diye ülkeleri işgal eden emperyalist Amerika Başkanının yalanlarını ve bu yalanlara çanak tutmaya çalışanların ahlak dışı iddialarını şiddetle kınıyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Soykırım, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika


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