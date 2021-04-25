ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren ile Kamu-Sen İl Başkanı Coşkun Dilber, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünün sosyal medya hesaplarından "Sözde soykırım yalanını şiddetle reddediyor ve lanetliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmasını, dünya barışına ve Türk- Amerikan ilişkilerine asla hizmet etmeyecek, kirli, karanlık, art niyetli ve ucuz politik çıkar hesaplarının çirkin bir ifadesi olarak kabul ediyor, esefle kınıyor ve kesinlikle reddediyoruz. Ayrıca hiçbir bilimsel temeli, hukuki değeri ve tarihi gerçekliği bulunmayan, yok hükmündeki sözde 'Ermeni soykırımı' söylem ve iddiasının, şanlı tarihiyle her zaman gurur duyan necip milletimize atılmak istenen büyük bir iftira ve açık bir yalan olduğunu tüm dünyaya ilan ediyor ve en şiddetli biçimde reddederek lanetliyoruz."

KTÜ Rektörlüğünün sosyal medya hesaplarında ise "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz, hiçbir somut bilgi ve veriye dayanmayan, sözde soykırım iddiasını şiddetle reddediyoruz." ifadeleriyle Biden'ın sözlerine tepki gösterildi.

TSİAD Başkanı Eren de tarihi olayların iç siyasetteki lobi faaliyetlerinin bir sonucu olarak popülizm amaçlı çarpıtılmasını ve kullanılan ifadeleri şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Günlük bakış açıları tarihi gerçekleri değiştiremez. Tarihi şan ve şerefle dolu Türk milleti iç siyaset malzemesi değildir. Yapılan açıklama gerçeklerden uzak, müttefiklik ruhuna uymayan, ikili ilişkileri yaralayan bir açıklamadır. Kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamu -Sen İl Başkanı Dilber ise ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının tarihi gerçeklerle asla bağdaşmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir itham hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye dayanmayan siyasi bir karar değil, arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir karar olmak zorundadır. Dolayısıyla bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve bu yönde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamışken 1. Dünya Savaşı esnasında Türklerle Ermeniler arasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelemek tamamen taraflı ve art niyetli bir yaklaşımdır. ABD Başkanının yaptığı bu açıklama, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir. Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden'ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz."???????