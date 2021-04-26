ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Keleş, açıklamasında, Türkiye üzerinde baskı oluşturulmak istendiğine dikkati çekerek, "1915 olayları, dönemin kötü şartları altında gerçekleşmiş ancak asla soykırım olarak nitelendirilemeyecek yaşanmışlıklardır. Ermenistan tarafından iddia edilenin aksine, yapılan tüm araştırmalarda, açılan tüm toplu mezarlarda, öldürülenlerin Türk olduğu tespit edilmiştir. Şükrü Elekdağ gibi isimlerin döneminde Amerika'da yürütülen çalışmalarda da bu durum bilim insanlarının çalışmaları doğrultusunda açıklanmıştır." ifadesini kullandı.

Atalarından dinledikleri hikayelerin, anlatılan acıların hala akıllarda ve kalplerde olduğunu vurgulayan Keleş, "Böyle bir ortamda yalanlar üzerinden açıklamalar yapan, İstanbul'a, 'Constantinople' diyen Biden, Türkiye'yi siyasi baskı altına almak istemekte ve ülkesindeki Ermeni lobilere yaranmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı tarihini karalayarak algı yaratmaya ve baskı kurmaya çalışanların tam karşısında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'nın sonunda, savaş bitmişken iki büyük kente atom bombası atan, etkisi bugün hala devam eden radyasyon illetiyle milyonlarca insanı katleden bir anlayışın, ülkemizin, uluslararası arenadaki menfaatlerini 'soykırım' yalanı üzerinden sekteye uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çok iyi bilinmelidir ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bile olsa, gerçek tarihi asla sözlerle değiştiremezler. 1. Dünya Savaşı sırasında tarihi değiştirmek isteyenlere, İstanbul'u 'Constantinople' olarak görmek isteyenlere gereken cevap, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimiz tarafından verilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'yi iftiralarla karalamaya çalışan bu tutumu kınıyoruz. Öte yandan, hükümetin bir an önce gerekli adımları atarak cevap vermesini bekliyor ve kendilerine 1975 senesini hatırlatıyoruz."