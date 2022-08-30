ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar negatife döndü - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar negatife döndü

30.08.2022 09:42
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 24 Ağustos'ta "pozitif" çıkan Kovid-19 testi sonucunun bu kez "negatif" olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 24 Ağustos'ta "pozitif" çıkan Kovid-19 testi sonucunun bu kez "negatif" olduğu bildirildi.

İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady Biden'a dün Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Alexander, Biden'ın gece çıkan Kovid-19 test sonucunun "negatif" olduğunu ifade etti.

Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evlerinde 24 Ağustos'tan bu yana kendini tecrit eden Jill Biden'ın bugün başkent Washington DC'ye dönmesi bekleniyor.

Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.

First Lady Biden'ın 24 Ağustos'ta yaptırdığı test sonucu pozitif gelmişti.

ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar negatife döndü - Son Dakika
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