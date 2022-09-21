77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2) - Son Dakika
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77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2)

21.09.2022 20:30

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2) - Son Dakika
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