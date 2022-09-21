77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2)

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York 'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA

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