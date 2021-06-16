ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir... - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
16.06.2021 19:22
ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de...
ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi. - CENEVRE
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