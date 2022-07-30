ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar "pozitif" çıktı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar "pozitif" çıktı

30.07.2022 22:15
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar "pozitif" çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce negatif çıkan Kovid-19 testinin bugün yeniden "pozitif"e döndüğü ve karantinasının süreceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce negatif çıkan Kovid-19 testinin bugün yeniden "pozitif"e döndüğü ve karantinasının süreceği bildirildi.

Doktor Kevin O'Connor'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektup kamuoyuyla paylaşıldı.

Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret eden O'Connor bu kapsamda Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktardı.

Biden'ın salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yaptırdığı test sonuçlarının da "negatif" çıktığını belirten O'Connor, "Cumartesi sabahı yapılan antijen testinde Biden'ın tekrar pozitife döndüğü görüldü." ifadesini kullandı.

O'Connor, ilaç tedavisine gerek görülmediğine işaret ederek, durumu iyi olan Biden'ın tekrar karantinaya girdiğini aktardı.

Biden'ın Kovid-19 testi ilk olarak, 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz Çarşamba işinin başına dönen Biden'ın çarşambadan itibaren katıldığı toplantılarda maske takmaması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar "pozitif" çıktı - Son Dakika
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