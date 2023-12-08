ABD Başkanı Joe Biden\'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi kaçakçılığı suçlamasıyla açılan iddianame, Hunter'ın 2016-2019'da en az 1,4 milyon dolar vergi kaçırdığını ortaya koydu. İddianame, Hunter'ın müsrif yaşam tarzını vurgulayarak, uyuşturucu, hayat kadınları, lüks otel ve arabalara harcama yaptığını belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yöneltilen vergi kaçakçılığı suçlamasına dair iddianame, detaylarıyla birlikte kamuoyunu şaşırttı. 2016-2019 döneminde en az 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan Hunter Biden'ın, iddianameye göre, müsrif yaşam tarzını sürdürmek adına uyuşturucu, hayat kadınları, lüks otel ve arabalara yapılan harcamalarla dikkat çektiği belirtiliyor.

İddianame aynı zamanda, Biden'ın Ukrayna, Romanya ve Çin'deki bağlantılarından kaynaklanan gelirlerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, Temmuz ayında yapılan bir anlaşma sonucunda vergi suçlamalarını kabul etmesine rağmen, silah suçlamalarının silinmesi ve hapis cezasından kaçınma sözleşmesinin iptal edilmesiyle gelişen olayları kısaca açıkladı.

Yeni iddianame, Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimleri için Donald Trump'la yarışmasının beklendiği bir dönemde oğlu Hunter Biden'ın mahkemeye çıkmasının, aileye ve siyasi arenaya yansımalarını merakla bekletiyor.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler ise uzun süredir, Joe Biden'ın oğlunun yurtdışı bağlantılı işlerinden elde ettiği kazançları sorgulayarak, ABD Başkanı hakkında bir azil soruşturması talep ediyor. Ancak, bu iddianamede Cumhuriyetçilerin gündeme getirdiği iddialara dair herhangi bir detay yer almamaktadır.