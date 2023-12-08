 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2016-2019 yılları arasında en az 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor. İddianamede, Biden'ın müsrif yaşam tarzı, uyuşturucu, hayat kadınları, lüks otel ve arabalara yapılan harcamaları ve Ukrayna, Romanya ve Çin'deki bağlantılarından elde ettiği gelirler detaylandırılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden\'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor
08.12.2023 - 13:52,  Güncelleme: 14:13
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi kaçakçılığı suçlamasıyla açılan iddianame, Hunter'ın 2016-2019'da en az 1,4 milyon dolar vergi kaçırdığını ortaya koydu. İddianame, Hunter'ın müsrif yaşam tarzını vurgulayarak, uyuşturucu, hayat kadınları, lüks otel ve arabalara harcama yaptığını belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yöneltilen vergi kaçakçılığı suçlamasına dair iddianame, detaylarıyla birlikte kamuoyunu şaşırttı. 2016-2019 döneminde en az 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan Hunter Biden'ın, iddianameye göre, müsrif yaşam tarzını sürdürmek adına uyuşturucu, hayat kadınları, lüks otel ve arabalara yapılan harcamalarla dikkat çektiği belirtiliyor.

İddianame aynı zamanda, Biden'ın Ukrayna, Romanya ve Çin'deki bağlantılarından kaynaklanan gelirlerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, Temmuz ayında yapılan bir anlaşma sonucunda vergi suçlamalarını kabul etmesine rağmen, silah suçlamalarının silinmesi ve hapis cezasından kaçınma sözleşmesinin iptal edilmesiyle gelişen olayları kısaca açıkladı.

Yeni iddianame, Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimleri için Donald Trump'la yarışmasının beklendiği bir dönemde oğlu Hunter Biden'ın mahkemeye çıkmasının, aileye ve siyasi arenaya yansımalarını merakla bekletiyor.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler ise uzun süredir, Joe Biden'ın oğlunun yurtdışı bağlantılı işlerinden elde ettiği kazançları sorgulayarak, ABD Başkanı hakkında bir azil soruşturması talep ediyor. Ancak, bu iddianamede Cumhuriyetçilerin gündeme getirdiği iddialara dair herhangi bir detay yer almamaktadır.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika


16:05
Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14
Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12
Meral Akşener: 'Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz' Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01
1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57
Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51
5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri

Son Dakika
16:05 Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14 Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12 Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57 Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57 Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri
14:47 Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA hazırladı! Cumhuriyetin 100. yılına armağan: Türk Maarif Ansiklopedisi
14:35 Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 16:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için vergi kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement