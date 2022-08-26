Biden ve Zelenskiy'den Rusya'ya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünün UAEA'ya verilmesi çağrısı - Son Dakika
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Biden ve Zelenskiy'den Rusya'ya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünün UAEA'ya verilmesi çağrısı

26.08.2022 09:52

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEA) verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEA) verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Biden'ın Zelenskiy'yi, Ukrayna'nın bağımsızlık günü nedeniyle kutladığı ve Ukrayna halkının 6 aydır gösterdiği direnci hayranlıkla izlediğini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü belirtti ve dün duyurulan 3 milyar dolar da dahil devam eden güvenlik yardımları konusunda Zelenskiy'ye bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve UAEA'ya verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Beyaz Saray'dan "nükleer santraller, savaş alanı olamaz" açıklaması

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de düzenlediği günlük basın toplantısında, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, "Bir nükleer santral hiçbir zaman bir savaş alanı olmamalıdır. Rusya, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulmasına razı olmalı ve en yakın zamanda burayı UAEA'nın uluslararası güvenlik denetimine bırakmalıdır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Zaporijya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden ve Zelenskiy'den Rusya'ya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünün UAEA'ya verilmesi çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden ve Zelenskiy'den Rusya'ya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünün UAEA'ya verilmesi çağrısı - Son Dakika
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