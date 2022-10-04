ABD, protestoculara şiddetle karşılık veren İranlı yetkililere yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Joe Biden, İran'da Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara verdiği karşılık nedeniyle İranlı yetkililere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Biden yaptığı açıklamada, İran'da güvenlik güçlerinin, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke geneline yayılan protestolara katılanlara karşı şiddeti artan baskısıyla ilgili hala endişeli olduğunu belirtti.

Biden, İran'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu barışçıl protestocuların, eşit haklar ve temel insan onuru talep ettiğini vurguladı.

Protestoculara şiddet uygulayanlara bu hafta yaptırım uygulanacağını kaydeden Biden, Washington'un İranlı yetkilileri sorumlu tutmayı ve İranlıların özgürce protesto etme haklarını desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Biden, İranlıların internet erişimini kolaylaştıracaklarını belirtti.

Biden, "ABD, cesaretleriyle dünyaya ilham veren İranlı kadın ve çocuklar ile tüm İranlıların yanında." ifadesini kullandı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Bu kapsamda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, Tebriz Üniversitesi ve Tahran'daki San'at-ı Şerif üniversiteleri başta olmak üzere bazı üniversitelerde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Söz konusu gösterilerde bazı öğrencilerin yaralandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.