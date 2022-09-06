ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti

06.09.2022 03:50
ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti

ABD Başkanı Joe Biden, İşçi Bayramı tatiline rağmen seçim çalışmaları için ziyaretlerine devam ederken, Cumhuriyetçi parti içinde "aşırılıkçı" diye tabir ettiği grubu hedef aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İşçi Bayramı tatiline rağmen seçim çalışmaları için ziyaretlerine devam ederken, Cumhuriyetçi parti içinde "aşırılıkçı" diye tabir ettiği grubu hedef aldı.

Wisconsin eyaletinde geleneksel Milwaukee İşçi Festivali'ne katılan Biden, emekçilerin ABD'ye sağladığı katkılara dikkati çekerek başladığı konuşmasında, senatör olarak seçildiği ilk günden başkanlığa giden siyaset yolculuğunda kendisine destek veren tüm işçilere teşekkür etti.

ABD Başkanı, "Her şey değişirken ileriye mi yoksa geriye doğru mu hareket eden bir ülke olmak istediğimizi sorgulamamız gerekecek. Bir gelecek inşa edeceğiz ya da geçmişi saplantı haline getireceğiz." diyerek eski ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerinin tutumunu eleştirdi. Biden, "Her Cumhuriyetçi aşırı ideolojiyi benimsemez ancak aşırı MAGA Cumhuriyetçiler, öfke, şiddet, nefret ve bölünmeyle dolu geriye gitmeyi seçti." diye konuştu.

Trump'a destek veren Cumhuriyetçileri, "Aşırı sağcı, Trumpies, MAGA Cumhuriyetçiler" diye tanımlayan Biden, Wisconsin'den ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adına senatörlük için yarışacak Ron Johnson'ı da "MAGA Cumhuriyetçi" olarak nitelendirdi.

Demokrat Başkan, daha önceki konuşmalarında Trump'ın felsefesini "yarı-faşizm" olarak nitelendirmişti.

Bir haftada üçüncü Pennsylvania ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'den sonra ziyaret ettiği Pennsylvania'nın Pittsburg kentindeki İşçi Bayramı etkinliğinde, çelik işçileriyle bir araya geldi.

8 Kasım'da yapılacak ara seçimler için en önemli eyaletler arasında bulunan Pennsylvania'yı bir haftada üçüncü kez ziyaret eden Biden, ara seçimleri merkeze alan konuşmasında, ülke için yaptıkları hizmetlerin devamı için işçilerin desteğini istedi.

Biden, 6 Ocak Kongre baskınına atfen, "Seçimin sonucunu beğenmediğinizde şiddeti destekleyerek demokrasi olamazsınız." dedi.

Başkan Biden'ın çok önem verdiği eyaleti, selefi Trump da cumartesi günü ziyaret etmişti. Florida'daki malikanesine yapılan baskından sonra topluma açık ilk konuşmasını yapan Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanı ve Biden'ı hedef almıştı.

Trump, Biden'ın perşembe günü Phledelphia'da yaptığı konuşmayı "bir ABD Başkanı tarafından şimdiye kadar yapılmış en kötü, nefret dolu ve bölücü konuşma" olarak nitelendirmiş ve Demokrat Başkanı "Devlet düşmanı" olmakla itham etmişti.

Biden, söz konusu konuşmasında, Trump ve müttefikleri için "Cumhuriyetimizin temellerini tehdit ediyor." ifadesini kullanmış, "MAGA güçlerinin" ABD'yi geriye götürmeye çalıştığını kaydetmişti.

YORUMLAR
500
New York'ta İşçi Bayramı kutlandı New York'ta İşçi Bayramı kutlandı TikTok kullanıcı verileri çalındı mı? Açıklama geldi TikTok kullanıcı verileri çalındı mı? Açıklama geldi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Joe Biden, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:21 Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 03:50:39. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement